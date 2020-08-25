Балахнин: состав сборной России по футболу на матчи Лиги наций логичен и понятен

Во вторник стал известен состав российской команды, которая сыграет со сборными Сербии и Венгрии на групповом этапе Лиги наций. В состав вошли 26 игроков, впервые в национальную сборную были вызваны 22-летний полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и 33-летний форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу представил логичный состав команды на сентябрьские матчи группового этапа Лиги наций, эти игры в том числе помогут посмотреть на дебютантов сборной. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Сергей Балахнин, входивший в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России.

"Каких-то новых вещей, сенсаций тут нет, для меня в этом составе все логично и понятно, и я с ним полностью согласен, - отметил Балахнин. - У команды есть костяк, который вызывается все время, эти игроки присутствуют и сейчас, а что касается дебютантов, то тренерский штаб пробует новые варианты. Это правильно, в каких же еще матчах их смотреть, искать варианты усиления, улучшения. На мой взгляд, тут все правильно: берут новых игроков, чтобы попробовать, посмотреть на них и в тренировочном процессе, и в матчах".

"Конечно, всегда можно спорить, кто из игроков был важнее и нужнее, но команду создает главный тренер, и это его взгляд, - добавил собеседник ТАСС. - Например, Кузяев сейчас не имеет игровой практики, но главный тренер вызывает его в сборную, потому что хорошо знает этого футболиста. Мы все понимаем и знаем, что это хороший игрок".

В составе команды не оказалось полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова, который получил травму крестообразной связки в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака". "Отсутствие Баринова - это, конечно, потеря, - считает Балахнин. - Но тут можно только пожелать Дмитрию скорейшего выздоровления. Он очень хороший футболист, игрок для сборной, но я не думаю, что его отсутствие как-то кардинально отразится на игре команды".

Российская сборная проведет матч первого тура группового этапа Лиги наций против сербов на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в Москве 3 сентября (начало встречи в 21:45 мск), с венграми российская сборная сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск). Матч против команды Сербии станет первым для российской сборной в 2020 году.