Черчесов: Мостовой получил вызов в сборную России отчасти из-за травмы Алексея Миранчука

Во вторник стал известен состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко впервые получили вызов в российскую команду.

Мостовой и Луценко вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций с сербами и венграми

"Мы их давно знаем, - сказал Черчесов. - Мостовой провел хороший сезон в "Сочи", сейчас перешел в "Зенит". Практически в каждой игре выходит на замену, тренер ему доверяет. В последнем матче он сделал голевую передачу, видно, что он там прижился. Плюс получил травму [Алексей] Миранчук, и мы по ситуации действовали; мы его (Мостового - прим. ТАСС) и в марте хотели вызвать, но тогда ситуация нам не дала, потому что не было сбора".

"А Луценко является одним из лучших наших бомбардиров. Сезон начал убедительно, свои голы забивает, на команду работает, надо бы с ним получше познакомиться, понять для себя, на что мы можем рассчитывать в его отношении", - добавил главный тренер российской команды.

Миранчук получил травму в воскресенье в первом тайме гостевого матча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" (1:2) и был вынужден покинуть поле.

Российская команда проведет матч против сербов в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" 3 сентября (начало встречи в 21:45 мск), с венграми российская сборная сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск).