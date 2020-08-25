Место проведения матчей сборной России по футболу в октябре пока не утверждено

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что все три домашних матча сборной России на групповом этапе Лиги наций пройдут на арене в Петровском парке.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Окончательного решения о проведении октябрьских домашних матчей сборной России на групповом этапе Лиги наций против команд Венгрии и Турции на "ВТБ-Арене" на данный момент нет. Об этом журналистам заявил пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.

"У нас пока одна игра на "Динамо". Это все, что мы сейчас можем сказать. Насчет второй и третьей окончательного решения еще нет", - сказал Владимиров.

3 сентября сборная России в рамках первого тура группового раунда Лиги наций сыграет с сербами. "Мы уже давно хотели сыграть на этой арене, - отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - Что касается двух других матчей, УЕФА пока подтверждения не дал, поэтому не могу сказать, будут [два других домашних матча Лиги наций сыграны на стадионе "Динамо"] или нет. Естественно, это стадион хороший, мы с удовольствием сейчас будем там играть и следующие игры проводить".

Групповой этап Лиги наций пройдет с 3 сентября по 18 ноября. Российская сборная в рамках турнира проведет по два матча с командами Сербии, Турции и Венгрии.