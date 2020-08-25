Черчесов объяснил невызов Соболева в сборную России его недопониманиями с Дзюбой

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Форвард московского "Спартака" Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с нападающим петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Ранее Соболев в интервью YouTube-каналу "Красава" высказался о Дзюбе, в частности форвард "Спартака" заявил, что "никак не относится" к Дзюбе. Также Соболев выразил мнение по поводу того, что Дзюба не поддержал Александра Кокорина после инцидента в кафе в центре Москвы.

На эту тему Мостовой и Луценко вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций с сербами и венграми

"Вы правильно заметили, что по сравнению с первыми играми, которые он провел за "Спартак", Соболев заметно прибавил, но ситуация простая, я могу говорить все, что угодно, но скажу, как есть, - сказал Черчесов. - У них ситуация с Артемом Дзюбой, понятно, что ему надо соответствовать, но прежде чем он будет [вызываться в сборную], они между собой должны эту ситуацию привести к нулю. Нам не хочется иметь в команде игроков, которые [друг друга] недостаточно хорошо по той или иной причине понимают". "Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Думаю, что Соболеву эту тему надо закрыть, тогда мы будем на это смотреть так, как должны. Артем приедет [в сборную], мы с ним поговорим на эту тему, может быть, он как старший сам сделает какие-то попытки, чтобы эту тему убрать с повестки дня. Согласитесь, нельзя собирать команду, изначально зная, что там есть какие-то недопонимания, тем более такого плана", - добавил специалист.

На эту тему Черчесов: Мостовой получил вызов в сборную России отчасти из-за травмы Алексея Миранчука