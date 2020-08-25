Черчесов поддержал возможный переход Алексея Миранчука в "Аталанту"

Ранее сообщалось, что представители "Аталанты" и Миранчука провели переговоры по поводу перехода россиянина в итальянский клуб. Миранчук не вызван в национальную команду на ближайшие игры из-за травмы.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поддержал возможный переход полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука в итальянскую "Аталанту". Об этом он рассказал журналистам после оглашения состава сборной России на матчи Лиги наций.

"Понятно, у него сейчас травма, которая не даст ему [сыграть за сборную], - сказал Черчесов. - Наверное, это время он посвятит своим переговорам по контракту с "Аталантой". Мы долго говорили, и понятно, что мы не можем думать ни за "Локомотив", ни за "Аталанту", ни за Алексея, но я в каждом интервью говорю: нам бы хотелось, чтобы игроки переходили в лиги, где они будут дальше развиваться, они и как личности будут формироваться, и для нас будет польза. Но мы не говорим, что наша лига плохая".

"Если он перейдет в "Аталанту", мы это только одобрим. Мое мнение он знает - я этот переход одобряю", - добавил главный тренер сборной России.

В прошедшем сезоне Миранчук провел 32 матча, в которых забил 16 мячей и отдал пять голевых передач, в том числе отметившись двумя мячами в ворота итальянского "Ювентуса" в Лиге чемпионов. В текущем сезоне на счету футболиста 2 гола в четырех матчах в РПЛ. Ранее игроком интересовался итальянский "Милан".

Миранчук является воспитанником академии "Локомотива", вместе с командой он стал чемпионом России, трижды - обладателем кубка страны и один раз - суперкубка. В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира - 2018.