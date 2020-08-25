Тренерский штаб сборной России принял решение о невызове футболиста Черышева во вторник

"Я общался с Черышевым дня два назад - буквально сегодня было принято решение о том, что он не присоединится, - сказал Черчесов. - Он уже тренировался после травмы, но я попросил его еще раз протестироваться - он сделал МРТ и сегодня утром мне сам позвонил, мы разговаривали по видео. У него не до конца все зажило, смысла игрока вызывать нет".

"Пару дней назад мы говорили, что он не в том состоянии, в котором должен быть, но игрок такого уровня может выйти на 10-15 минут не в топ-состоянии. Но болячка, которая у него есть, не даст ему тренироваться в полной мере, а условия, которые мы сейчас имеем, когда перелеты и так сложны, мы не посчитали нужным его выдергивать. Пускай он будет в команде, лечится до конца, у него новый тренер, Хави Грасия, который у нас был (с 2016 по 2017 год занимал пост главного тренера в казанском "Рубине" - прим. ТАСС), попросил ему передать привет. Пускай приводит себя в порядок, только из-за этого его нет", - добавил главный тренер сборной России.

Российская команда проведет матч против сербов в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" 3 сентября (начало встречи в 21:45 мск), с венграми российская сборная сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск).