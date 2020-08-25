Тренерский штаб сборной России принял решение о невызове футболиста Черышева во вторник

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу принял решение не вызывать в команду полузащитника испанской "Валенсии" Дениса Черышева во вторник, оно связано с неоптимальным состоянием игрока после повреждения. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.
Во вторник был объявлен состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии.
"Я общался с Черышевым дня два назад - буквально сегодня было принято решение о том, что он не присоединится, - сказал Черчесов. - Он уже тренировался после травмы, но я попросил его еще раз протестироваться - он сделал МРТ и сегодня утром мне сам позвонил, мы разговаривали по видео. У него не до конца все зажило, смысла игрока вызывать нет".
"Пару дней назад мы говорили, что он не в том состоянии, в котором должен быть, но игрок такого уровня может выйти на 10-15 минут не в топ-состоянии. Но болячка, которая у него есть, не даст ему тренироваться в полной мере, а условия, которые мы сейчас имеем, когда перелеты и так сложны, мы не посчитали нужным его выдергивать. Пускай он будет в команде, лечится до конца, у него новый тренер, Хави Грасия, который у нас был (с 2016 по 2017 год занимал пост главного тренера в казанском "Рубине" - прим. ТАСС), попросил ему передать привет. Пускай приводит себя в порядок, только из-за этого его нет", - добавил главный тренер сборной России.
Российская команда проведет матч против сербов в Москве на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" 3 сентября (начало встречи в 21:45 мск), с венграми российская сборная сыграет на "Пушкаш-Арене" в Будапеште 6 сентября (игра начнется в 19:00 мск).