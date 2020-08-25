Черчесов высказался о возможной натурализации бразильского футболиста "Зенита" Малкома

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился мнением о возможной натурализации бразильского полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Малкома.

"Я всегда говорил и буду говорить - мы никого не просили это делать и просить не собираемся, - сказал Черчесов журналистам. - Каждый решение по гражданству принимает сам. Если юридически он может выступать в сборной, то мы будем обращать внимание на этого футболиста. Просить кого-то взять гражданство - это автоматически давать абонемент, так ведь получается?"

Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" в 2019 году. В составе команды из Санкт-Петербурга он провел 20 матчей, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами. За основную сборную Бразилии футболист заигран не был. За молодежную национальную команду Бразилии (игроки не старше 20 лет) он провел 13 матчей и забил два гола.