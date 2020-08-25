Футболистов сборной России протестируют на коронавирус 1 и 3 сентября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты, тренеры и персонал сборной России пройдут два тестирования на коронавирус перед матчами Лиги наций. Об этом журналистам рассказал главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Во вторник был объявлен состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии.

"У тренерского штаба послезавтра тесты, все игроки приедут в сборную из своих клубов протестированными. У нас будет тест по приезде. Сегодня мне [Эдуард] Безуглов (глава медицинского штаба сборной России - прим. ТАСС) звонил, мы сделаем два теста - 1 и 3 сентября, чтобы нас пустили в Будапешт, 4 сентября мы там будем", - сказал Черчесов.

Сборная России 3 сентября сыграет с командой Сербии в Москве на стадионе "ВТБ-Арена", 6 сентября россияне в Будапеште встретятся со сборной Венгрии.