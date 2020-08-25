Тренерский штаб сборной России рассматривал кандидатуры Дюпина, Беленова и Кержакова

Во вторник был объявлен состав сборной России на матчи группового этапа Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. В состав вошли голкиперы Маринато Гилерме ("Локомотив"), Антон Шунин ("Динамо") и Сослан Джанаев ("Сочи").

"Если бы мы чаще собирались, возможно, еще два-три новых имени появилось бы, - сказал Черчесов. - Мы давно не виделись и не хочется с наполовину новой командой начинать - мы это проходили и знаем, как непросто бывает за пару дней игроков превратить в команду. Я практически со всеми игроками ситуативно общаюсь - все соскучились, все хотели приехать".

"Рассматривали и Дюпина, и Кержакова, и Беленова, но у нас есть те, кто не дает усомниться в своем мастерстве. Поэтому без особой нужды стараемся лишних движений не делать. Кержаков хорошо играет, мы это для себя отмечаем. Мы давно не собирались - сейчас соберемся, посмотрим, кто на что готов, и будем дальше внимательно наблюдать", - добавил главный тренер сборной России.

Сборная России 3 сентября сыграет с командой Сербии в Москве на стадионе "ВТБ-Арена", 6 сентября россияне в Будапеште встретятся со сборной Венгрии.