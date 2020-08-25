Эксперт: Мостовой заслужил вызов в сборную России по футболу

Во вторник был обнародован состав национальной команды на первые матчи Лиги наций, в него попали два новичка - Мостовой и нападающий "Арсенала" Евгений Луценко.

"Сначала родилась шутка, мол, меня в 52 года снова в сборную вызвали, - сказал Мостовой. - В свое время, когда узнали, что есть такой футболист, а фамилия действительно редкая, многие начали интересоваться, не родственник ли. Нет, отвечал, сын мой живет в Испании и от футбола со временем отстранился".

Андрей Мостовой начинал карьеру в клубе "Долгопрудный", выступающем в Профессиональной футбольной лиге. "Впервые услышал об Андрее Мостовом лет пять назад, когда он в Долгопрудном играл. И еще тогда сказал, что парень неплохой, может заиграть на более высоком уровне. И вот, пожалуйста. Сейчас в "Зените" после возвращения из "Сочи" у него игрового времени будет немного, но этот вызов он заслужил", - отметил эксперт.

В составе сборной не оказалось нападающего "Спартака" Александра Соболева. "Кого вызывать - решает тренер. Если бы вызвали Соболева, а не Луценко, задавались бы вопросом, почему не пригласили нападающего "Арсенала". Луценко 33 года, он в хорошей форме, забивает, а Соболев молодой, его еще можно вызвать. У Луценко пройдет этот кураж, и возможности его вызвать уже не будет", - считает Мостовой.

Вызов Нойштедтера и Кузяева оправдан

Мостовой считает, что находящиеся сейчас без клуба защитник Роман Нойштедтер и полузащитник Далер Кузяев не будут лишними в национальной сборной. "Если бы их не вызвали, конечно, никто бы не заметил. Но ничего страшного в их приглашении не вижу. То, что они без клуба, - временное явление, после пандемии у многих все идет кувырком. Думаю, через неделю-две они найдут себе новые команды", - сказал он.

Матч первого тура группового раунда Лиги наций Россия - Сербия пройдет 3 сентября в Москве. 6 сентября россияне в Будапеште встретятся в рамках второго тура с венграми.