Выборная конференция Всероссийской федерации парусного спорта пройдет 1 октября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Очередная выборная конференция Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) пройдет 1 октября в формате заочного голосования. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФПС Павел Соболев.

"Очередная выборная конференция федерации состоится 1 октября и будет проведена путем заочного голосования, - сказал Соболев. - Это крайний срок, когда делегаты могут отдать свои голоса. Затем в течение недели мы должны все проверить и подсчитать, а потом объявить результаты".

Решение о проведении конференции в заочном формате принято в связи с пандемией коронавируса.

Президентом Всероссийской федерации парусного спорта с 2012 года является Владимир Силкин.