РПЛ планирует в ближайшее время назвать дату старта молодежного первенства

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига рассчитывает в ближайшее время утвердить все положения, касающиеся молодежного первенства, в том числе назвать дату старта сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

"РПЛ с РФС ведет активную подготовительную работу к старту молодежного первенства. Сейчас мы согласовываем с местными органами Роспотребнадзора требования к проведению турнира. Рассчитываем, что в ближайшее время сможем утвердить все положения и назвать дату старта", - сказали в пресс-службе.

Прошлый сезон молодежного первенства был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса после 22 туров из 30. Чемпионом было признано московское "Динамо", второе место занял ЦСКА, третье - столичный "Локомотив".

Новый сезон пройдет в новом формате: в первенстве примут участие 20 команд вместо 16, они будут разделены на две группы с учетом территориального принципа, все команды сыграют друг с другом по два раза. Затем состоится финальная часть, в которой лучшие пять команд из группы A встретятся с лучшими пятью командами из группы Б, а последние пять команд из группы А сыграют с последними пятью командами из группы Б. Всего в турнире будет проведено 28 туров (280 матчей).