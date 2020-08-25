Кудерметова проиграла Мертенс в третьем круге турнира WTA в США

ТАСС, 25 августа. Россиянка Вероника Кудерметова уступила бельгийке Элизе Мертенс в матче третьего круга турнира серии "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке (призовой фонд - $2,25 млн).

Матч закончился со счетом 6:2, 6:3 в пользу 24-летней Мертенс.

Мертенс, посеянная на турнире под 14-м номером, занимает 22-е место в рейтинге WTA, Кудерметова - 41-е. Россиянка ни разу не побеждала на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема лучшим достижением Кудерметовой является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2019 года.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.