Клуб КПРФ повел в финальной серии чемпионата России по мини-футболу против "Газпром-Югры"

ТАСС, 25 августа. Московский клуб КПРФ обыграл югорскую "Газпром-Югру" со счетом 4:2 в первом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу. Встреча прошла в Климовске.

В составе КПРФ голами отметились Янар Асадов (12-я минута), Ромуло (34) и Артем Ниязов (36, 44). У проигравших отличились Андрей Афанасьев (18) и Иван Сигнев (26).

Клуб КПРФ повел в серии до трех побед со счетом 1-0. Вторая встреча команд состоится в среду.

В первом матче серии за третье место екатеринбургская "Синара" со счетом 4:3 обыграла "Тюмень".

"Газпром-Югра" дважды выигрывала чемпионат России, лучшим результатом КПРФ является выход в финал в прошлом сезоне. Действующим чемпионом страны является "Тюмень".