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Футбол в России

Гол Нобоа на последних минутах принес "Сочи" победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:0
Игроки "Сочи" Кристиан Нобоа и Антон Заболотный Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Игроки "Сочи" Кристиан Нобоа и Антон Заболотный
© Сергей Фадеичев/ТАСС

САРАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил "Тамбов" со счетом 1:0 в стартовом матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на "Мордовия-Арене", где "Тамбов" проводит свои домашние матчи.

Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан Нобоа. 

Нобоа забил три мяча в пяти матчах РПЛ и делит второе место в списке бомбардиров турнира с форвардом "Спартака" Джорданом Ларссоном. Лидирует с четырьмя голами нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

23 августа "Ростов" обменял болгарина Ивелина Попова на нападающего "Сочи" Дмитрия Полоза. Вышедший после перерыва на поле Попов получил травму в дебютной встрече за команду и был заменен на 72-й минуте.

"Сочи" и "Тамбов", дебютировавшие в прошлом сезоне в РПЛ, провели между собой в высшем дивизионе третий матч. В двух предыдущих встречах сильнее был "Тамбов".

"Сочи" идет вторым в таблице чемпионата, набрав 11 очков. "Тамбов" с 3 очками занимает 14-е место.

В следующем туре "Тамбов" сыграет 30 августа в гостях против казанского "Рубина", "Сочи" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Сочи53209-611
3Спартак42207-48
4Локомотив42115-37
5Динамо42114-27
6Ахмат42115-47
7Краснодар42025-26
8ЦСКА42026-56
9Ростов42022-46
10Урал41213-45
11Уфа41124-74
12Рубин41125-74
13Арсенал41124-54
14Тамбов51041-83
15Химки40132-51
16Ротор40132-71
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