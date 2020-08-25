Гол Нобоа на последних минутах принес "Сочи" победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

САРАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил "Тамбов" со счетом 1:0 в стартовом матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на "Мордовия-Арене", где "Тамбов" проводит свои домашние матчи.

Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан Нобоа.

Нобоа забил три мяча в пяти матчах РПЛ и делит второе место в списке бомбардиров турнира с форвардом "Спартака" Джорданом Ларссоном. Лидирует с четырьмя голами нападающий "Зенита" Сердар Азмун.

23 августа "Ростов" обменял болгарина Ивелина Попова на нападающего "Сочи" Дмитрия Полоза. Вышедший после перерыва на поле Попов получил травму в дебютной встрече за команду и был заменен на 72-й минуте.

"Сочи" и "Тамбов", дебютировавшие в прошлом сезоне в РПЛ, провели между собой в высшем дивизионе третий матч. В двух предыдущих встречах сильнее был "Тамбов".

"Сочи" идет вторым в таблице чемпионата, набрав 11 очков. "Тамбов" с 3 очками занимает 14-е место.

В следующем туре "Тамбов" сыграет 30 августа в гостях против казанского "Рубина", "Сочи" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".