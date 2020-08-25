Гол Нобоа на последних минутах принес "Сочи" победу над "Тамбовом" в матче РПЛ

САРАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" победил "Тамбов" со счетом 1:0 в стартовом матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске на "Мордовия-Арене", где "Тамбов" проводит свои домашние матчи.
Единственный гол в компенсированное ко второму тайму время забил Кристиан Нобоа.
Нобоа забил три мяча в пяти матчах РПЛ и делит второе место в списке бомбардиров турнира с форвардом "Спартака" Джорданом Ларссоном. Лидирует с четырьмя голами нападающий "Зенита" Сердар Азмун.
23 августа "Ростов" обменял болгарина Ивелина Попова на нападающего "Сочи" Дмитрия Полоза. Вышедший после перерыва на поле Попов получил травму в дебютной встрече за команду и был заменен на 72-й минуте.
"Сочи" и "Тамбов", дебютировавшие в прошлом сезоне в РПЛ, провели между собой в высшем дивизионе третий матч. В двух предыдущих встречах сильнее был "Тамбов".
"Сочи" идет вторым в таблице чемпионата, набрав 11 очков. "Тамбов" с 3 очками занимает 14-е место.
В следующем туре "Тамбов" сыграет 30 августа в гостях против казанского "Рубина", "Сочи" в тот же день примет екатеринбургский "Урал".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|3
|Спартак
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|4
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|5
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|6
|Ахмат
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|7
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|8
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|2-4
|6
|10
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|11
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|13
|Арсенал
|4
|1
|1
|2
|4-5
|4
|14
|Тамбов
|5
|1
|0
|4
|1-8
|3
|15
|Химки
|4
|0
|1
|3
|2-5
|1
|16
|Ротор
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1