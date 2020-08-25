Звонарева проиграла Конте в третьем круге турнира WTA в США

ТАСС, 25 августа. Россиянка Вера Звонарева уступила британке Йоханне Конте в матче третьего круга турнира серии "Премьер 5" Женской теннисной ассоциации (WTA) в Нью-Йорке (призовой фонд - $2,25 млн).

Матч закончился со счетом 6:4, 6:2 в пользу 29-летней британки.

Конта, посеянная на турнире под восьмым номером, занимает 15-е место в рейтинге WTA, Звонарева - 95-е.

На счету россиянки 12 титулов на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах серии Большого шлема лучшими достижениями Звонаревой в одиночном разряде являются выходы в финалы Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2010 году.

Изначально турнир должен был пройти в американском Цинциннати, но был перенесен в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации.