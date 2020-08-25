Мостовой заявил, что узнал о первом вызове в сборную России по футболу из интернета

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Впервые включенный в состав сборной России на ближайшие матчи группового этапа Лиги наций полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой о своем приглашении в национальную команду узнал из интернета. Об этом он рассказал ТАСС.

Мостовой и Луценко вошли в состав сборной России на матчи Лиги наций с сербами и венграми

Мостовой играл за "Долгопрудный" (2016), "Химки" (2016-2018). Перед началом сезона-2019/20 перешел в "Зенит" из Санкт-Петербурга, затем на правах аренды выступал за "Сочи". В составе "Зенита" стал обладателем Суперкубка России.

"Теперь есть большое желание доказать, что заслужил вызов в сборную, буду стараться максимально себя проявить, оправдать доверие тренерского штаба, - сказал 22-летний Мостовой. - Заранее о вызове не знал, что попал в число приглашенных узнал из интернета, знакомые начали писать, поздравлять. Слышал, что меня хотели вызвать в сборную еще до пандемии, в "Сочи" говорили об этом. Все равно сегодняшняя новость стала для меня неожиданностью".

Матч первого тура группового раунда Лиги наций Россия - Сербия пройдет 3 сентября в Москве. 6 сентября россияне в Будапеште встретятся в рамках второго тура с венграми.