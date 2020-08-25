Получивший условный срок в Греции футболист Магуайр отозван из состава сборной Англии

"В свете событий сегодняшнего вечера я могу подтвердить, что отозвал Гарри Магуайра из сборной Англии", - сказал Саутгейт.

ТАСС, 25 августа. Капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр, который получил условный срок в Греции, отозван из состава сборной Англии на матчи Лиги наций. Об этом сообщил главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт, комментарий которого приводит в Twitter журналист Inews Сэм Каннингем.

21 августа Магуайр, его брат и друг стали участниками потасовки около бара на острове Миконос, после чего оказали сопротивление полицейским при задержании, спустя два дня Магуайр вышел из-под стражи и отправился в Великобританию, в суде футболиста представлял адвокат. Суд признал Магуайра виновным по всем пунктам и назначил условный срок - 21 месяц 10 дней. Спортсмен не признает вину, он заявил, что подаст апелляцию.

Состав сборной Англии на ближайшие матчи Лиги наций против сборных Исландии (5 сентября) и Дании (8 сентября) был обнародован во вторник.

Футболист перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2019 года из "Лестера" за €87 млн, это самый дорогой трансфер защитника в истории футбола. В прошедшем сезоне он провел в составе клуба 55 игр во всех турнирах. Новый розыгрыш чемпионата Англии стартует 12 сентября.