{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Арсенал" сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ. Луценко получил травму

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТУЛА, 25 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" сыграл дома вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У "Химок" гол на 30-й минуте забил Камран Алиев. За туляков отличился Эванс Кангва (76). На 78-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник химчан Данил Казанцев.

На эту тему
Соболев не в сборной и в тени Дзюбы. Черчесов назвал состав на матчи Лиги наций

На 45-й минуте из-за травмы был заменен 33-летний форвард "Арсенала" Евгений Луценко. Третий бомбардир предыдущего сезона РПЛ (15 голов) во вторник впервые получил приглашение в сборную России, 3 сентября национальная команда встретится в Москве со сборной Сербии в матче Лиги наций.

В турнирной таблице РПЛ "Арсенал" занимает 10-е место, набрав 5 очков. "Химки" не одержали ни одной победы в чемпионате и с 2 очками идут 15-ми.

В следующем туре "Химки" примут другого дебютанта сезона - волгоградский "Ротор", "Арсенал" на выезде сыграет с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 29 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит440010-212
2Сочи53209-611
3Спартак42207-48
4Локомотив42115-37
5Динамо42114-27
6Ахмат42115-47
7Краснодар42025-26
8ЦСКА42026-56
9Ростов42022-46
10Арсенал51225-65
11Урал41213-45
12Рубин41125-74
13Уфа41124-74
14Тамбов51041-83
15Химки50233-62
16Ротор40132-71
Теги
Российский футбол
Футбол в Испании
СМИ: Месси принял решение уйти из "Барселоны" после разговора с Куманом
По информации As, новый главный тренер каталонского клуба заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде
Читать полностью