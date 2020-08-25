"Арсенал" сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ. Луценко получил травму

ТУЛА, 25 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" сыграл дома вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
У "Химок" гол на 30-й минуте забил Камран Алиев. За туляков отличился Эванс Кангва (76). На 78-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник химчан Данил Казанцев.
На 45-й минуте из-за травмы был заменен 33-летний форвард "Арсенала" Евгений Луценко. Третий бомбардир предыдущего сезона РПЛ (15 голов) во вторник впервые получил приглашение в сборную России, 3 сентября национальная команда встретится в Москве со сборной Сербии в матче Лиги наций.
В турнирной таблице РПЛ "Арсенал" занимает 10-е место, набрав 5 очков. "Химки" не одержали ни одной победы в чемпионате и с 2 очками идут 15-ми.
В следующем туре "Химки" примут другого дебютанта сезона - волгоградский "Ротор", "Арсенал" на выезде сыграет с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 29 августа.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|10-2
|12
|2
|Сочи
|5
|3
|2
|0
|9-6
|11
|3
|Спартак
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|4
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-3
|7
|5
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|6
|Ахмат
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|7
|Краснодар
|4
|2
|0
|2
|5-2
|6
|8
|ЦСКА
|4
|2
|0
|2
|6-5
|6
|9
|Ростов
|4
|2
|0
|2
|2-4
|6
|10
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|5-6
|5
|11
|Урал
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|13
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|4-7
|4
|14
|Тамбов
|5
|1
|0
|4
|1-8
|3
|15
|Химки
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|16
|Ротор
|4
|0
|1
|3
|2-7
|1