"Арсенал" сыграл вничью с "Химками" в матче РПЛ. Луценко получил травму

У "Химок" гол на 30-й минуте забил Камран Алиев. За туляков отличился Эванс Кангва (76). На 78-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник химчан Данил Казанцев.

ТУЛА, 25 августа. /ТАСС/. Тульский "Арсенал" сыграл дома вничью с подмосковными "Химками" со счетом 1:1 в матче пятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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На 45-й минуте из-за травмы был заменен 33-летний форвард "Арсенала" Евгений Луценко. Третий бомбардир предыдущего сезона РПЛ (15 голов) во вторник впервые получил приглашение в сборную России, 3 сентября национальная команда встретится в Москве со сборной Сербии в матче Лиги наций.

В турнирной таблице РПЛ "Арсенал" занимает 10-е место, набрав 5 очков. "Химки" не одержали ни одной победы в чемпионате и с 2 очками идут 15-ми.

В следующем туре "Химки" примут другого дебютанта сезона - волгоградский "Ротор", "Арсенал" на выезде сыграет с московским "Спартаком". Оба матча пройдут 29 августа.