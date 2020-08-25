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Футбол в России

В руководстве ФК "Тамбов" заявили, что полностью доверяют главному тренеру Первушину

В пяти турах нового сезона РПЛ клуб набрал 3 очка
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин Петр Ковалев/ТАСС
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Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" не рассматривает возможность замены главного тренера команды Сергея Первушина из-за неудачного выступления на старте сезона Тинькофф - Российской премьер лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

"К главному тренеру полное доверие, даже мыслей таких не было", - сказал собеседник агентства.

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Во вторник "Тамбов" на своем поле уступил "Сочи" в матче пятого тура со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в компенсированное время. "Даже не знаю, чего не хватило для ничьей, - сказал Худяков. - Первый тайм не понравился, а второй был очень хороший. Концентрации в концовке не хватило, слов больше нет".

В пяти турах нового сезона РПЛ "Тамбов" набрал 3 очка, одержав одну победу и потерпев четыре поражения. Команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице. "Мы рассчитывали больше очков взять. Значит, будем в других матчах добирать. Будем играть, стараться, и все у нас получится", - добавил спортивный директор "Тамбова".

В следующем туре "Тамбов" сыграет 30 августа в гостях против казанского "Рубина".

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