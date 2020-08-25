"Локомотив" оштрафован на 100 тыс. рублей по итогам матча РПЛ против "Спартака"

Встреча четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" - "Локомотив" прошла 23 августа и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Локомотив" на 100 тыс. рублей по итогам матча со столичным "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Спартак" победил "Локомотив" в матче чемпионата России по футболу

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"Локомотив" оштрафован за неподобающее поведение команды - шесть игроков получили желтые карточки. За нарушение санитарного регламента РПЛ футболист "Локомотива" Гжегож Крыховяк оштрафован на 5 тыс. рублей, "Спартак" за то же оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Ранее КДК наказал "Спартак" закрытием фанатской трибуны на один домашний матч из-за оскорблений вратаря столичного "Локомотива" Маринато Гилерме со стороны фанатов красно-белых.

Подмосковные "Химки" за две красные карточки в матче с грозненским "Ахматом" оштрафованы на 100 тыс. рублей, а главный тренер клуба Дмитрий Гунько - на 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны, еще 10 тыс. рублей клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорблений.

За нарушение санитарного регламента в четвертом туре штрафы получили "Химки" (10 тыс. рублей), тульский "Арсенал" (10 тыс. рублей), петербургский "Зенит" (15 тыс. рублей), ЦСКА (10 тыс. рублей), волгоградский "Ротор" (10 тыс. рублей) и "Уфа" (10 тыс. рублей).