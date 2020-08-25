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Футбол в Испании

СМИ: Месси принял решение уйти из "Барселоны" после разговора с Куманом

По информации As, новый главный тренер каталонского клуба заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде

ТАСС, 25 августа. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть команду после разговора с главным тренером Рональдом Куманом. Об этом сообщает испанское издание As.

Ранее Месси сообщил клубу о желании уйти. "Барселона" подтвердила получение уведомления от футболиста.

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По информации As, в беседе с Месси Куман заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

О назначении Кумана на пост главного тренера каталонской команды было объявлено 19 августа.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (2:2) забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за "Барселону", 70 - за сборную Аргентины). В декабре 2019 года стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Всего в его активе шесть таких наград.

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Месси, Лионель
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