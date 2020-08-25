СМИ: Месси принял решение уйти из "Барселоны" после разговора с Куманом

ТАСС, 25 августа. Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть команду после разговора с главным тренером Рональдом Куманом. Об этом сообщает испанское издание As .

Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

Месси впервые с 2014 года остался без клубных трофеев.

Месси впервые с 2014 года остался без клубных трофеев. Уйдет ли он из "Барселоны"? И куда?

По информации As, в беседе с Месси Куман заявил, что аргентинец больше не будет занимать привилегированное положение в команде.

О назначении Кумана на пост главного тренера каталонской команды было объявлено 19 августа.

Месси является воспитанником "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. 30 июня в матче чемпионата Испании против мадридского "Атлетико" (2:2) забил свой 700-й мяч в карьере (630 голов за "Барселону", 70 - за сборную Аргентины). В декабре 2019 года стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Всего в его активе шесть таких наград.