Китайский боксер Мэн Фаньлун отказался от боя с Бетербиевым

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Китайский боксер Мэн Фаньлун отказался от боя с чемпионом мира Артуром Бетербиевым. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Мэн Фаньлун отказался от боя", - сказал собеседник агентства.

Бой Бетербиев - Мэн Фаньлун должен был состояться 9 октября в Москве. Бетербиев владеет титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. 35-летний россиянин должен был защищать только пояс IBF. В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.