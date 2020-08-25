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Китайский боксер Мэн Фаньлун отказался от боя с Бетербиевым

Поединок должен был состояться 9 октября в Москве
Мэн Фаньлун AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Мэн Фаньлун
© AP Photo/Patrick Semansky

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Китайский боксер Мэн Фаньлун отказался от боя с чемпионом мира Артуром Бетербиевым. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Мэн Фаньлун отказался от боя", - сказал собеседник агентства.

Бой Бетербиев - Мэн Фаньлун должен был состояться 9 октября в Москве. Бетербиев владеет титулами Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. 35-летний россиянин должен был защищать только пояс IBF. В активе Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.

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