Киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины

ТАСС, 25 августа. Киевское "Динамо" завоевало Суперкубок Украины, победив донецкий "Шахтер" со счетом 3:1. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Киеве.

В составе победителей мячи забили Карлос де Пена (20-я минута), Жерсон Родригеш (31) и Фран Соль (83), у проигравших отличился Жуниор Мораес (37).

"Шахтер" участвовал в матче за суперкубок на правах чемпиона страны, "Динамо" - победителя национального кубка.

"Динамо" в девятый раз стало обладателем суперкубка, на счету "Шахтера" восемь титулов. Главным тренером "Динамо" является Мирча Луческу, который восемь раз приводил "Шахтер" к победе в чемпионате Украины. Луческу чаще всех побеждал в суперкубке среди тренеров - восемь раз.

Киевское "Динамо" является самым титулованным клубом Украины, выиграв 15 раз национальный чемпионат, 12 раз - Кубок Украины, девять раз - Суперкубок Украины. Также на счету "Динамо" 13 выигранных чемпионатов СССР и девять Кубков СССР. Киевский клуб дважды становился победителем Кубка обладателей кубков (1975, 1986). В 1975 году "Динамо" стало обладателем Суперкубка УЕФА.