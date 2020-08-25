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Лига чемпионов

"Црвена Звезда" и ПАОК вышли в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Команды обыграли "Тирану" и "Бешикташ" соответственно

ТАСС, 25 августа. Сербская "Црвена Звезда" со счетом 1:0 на выезде обыграла албанскую "Тирану" в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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В другом матче греческий ПАОК дома переиграл турецкий "Бешикташ" (3:1).

Из-за пандемии коронавируса, прервавшей на несколько месяцев футбольный сезон-2019/20, первый, второй и третий раунды квалификации, в отличие от прошлых лет, состоят из одного матча.

В третьем раунде примут участие 16 команд. Матчи пройдут 15-16 сентября.

В раунде плей-офф, который является заключительным в квалификации, в борьбу за попадание в групповой этап вступит российский "Краснодар", занявший третье место в чемпионате России.

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