Российский боец Тайсумов может провести бой на турнире UFC в октябре

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Российский боец Майрбек Тайсумов может провести бой на одном из турниров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби в октябре. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Майрбек может провести бой на одном из октябрьских турниров UFC в октябре", - сказал собеседник агентства.

Тайсумов провел последний бой в UFC осенью прошлого года, после чего его контракт с организацией был завершен. По словам собеседника ТАСС, в настоящий момент идут переговоры о новом соглашении.