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Лига наций

Степашин: домашние матчи на "Динамо" - повод для хороших результатов сборной России

Сборная России 3 сентября проведет матч Лиги наций на "ВТБ-Арене"

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Член совета директоров футбольного клуба "Динамо" Сергей Степашин считает, что хороший результат в Лиге наций сборной России должны обеспечить домашние стены реконструированного центрального стадиона бело-голубых. Такое мнение он высказал ТАСС.

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Команда России сыграет на "ВТБ-Арене" со сборной Сербии 3 сентября. Последний матч на стадионе в Петровском парке сборная России провела 7 октября 2006 года в отборочном турнире чемпионата Европы - 2008 с командой Израиля (1:1).

"От сборной жду хорошего результата, тем более что команда будет играть на "Динамо", - сказал Степашин. - У Станислава Саламовича (Черчесова - прим. ТАСС) хорошее настроение в этом плане. Жалко только, что травмы получили Баринов и Алексей Миранчук, это, конечно, серьезные потери. Но надо проверять себя, в следующем году команде играть на чемпионате Европы".

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут с 3 сентября по 18 ноября.

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