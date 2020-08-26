Степашин: домашние матчи на "Динамо" - повод для хороших результатов сборной России

Команда России сыграет на "ВТБ-Арене" со сборной Сербии 3 сентября. Последний матч на стадионе в Петровском парке сборная России провела 7 октября 2006 года в отборочном турнире чемпионата Европы - 2008 с командой Израиля (1:1).

"От сборной жду хорошего результата, тем более что команда будет играть на "Динамо", - сказал Степашин. - У Станислава Саламовича (Черчесова - прим. ТАСС) хорошее настроение в этом плане. Жалко только, что травмы получили Баринов и Алексей Миранчук, это, конечно, серьезные потери. Но надо проверять себя, в следующем году команде играть на чемпионате Европы".

Матчи группового этапа Лиги наций пройдут с 3 сентября по 18 ноября.