"Тампа" сравняла счет в серии плей-офф НХЛ против "Бостона". Кучеров забросил шайбу

В составе победителей шайбы забросили Блейк Коулман (13-я и 51-я минуты), Никита Кучеров (36) и Ондржей Палат (65 ОТ). У проигравших отличились Ник Ричи (4) и Брэд Маршанд (35, 57).

ТАСС, 26 августа. "Тампа" обыграла "Бостон" во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 22 броска из 25. Защитник команды Михаил Сергачев результативными действиями не отметился.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч состоится 27 августа (начало - 03:00 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной - в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.