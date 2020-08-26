"Клипперс" вышли вперед в серии плей-офф НБА с "Далласом"

ТАСС, 26 августа. "Лос-Анджелес Клипперс" разгромил "Даллас" со счетом 154:111 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

У победителей самым результативным стал форвард Пол Джордж набравший 35 очков. Дабл-дабл оформил центровой "Клипперс" Монтрезл Харрелл (19 очков, 11 подборов). В составе проигравших на счету защитника Луки Дончича 22 очка.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Клипперс". Следующая игра состоится 28 августа (начало - 04:00 мск).

В другом матче дня "Денвер" победил "Юту" - 117:107. Команда сократила отставание в серии, счет в которой стал 3-2 в пользу "Юты".

Регулярный чемпионат НБА возобновился 31 июля и завершился 15 августа, его доигрывали 22 команды из 30. Плей-офф стартовал 17 августа. Все матчи проходят в спортивном комплексе Disney в Орландо без зрителей.