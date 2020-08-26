Немецкий боксер Дейнес стал новым соперником чемпиона мира Бетербиева

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Немец Адам Дейнес стал соперником чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,38 кг россиянина Артура Бетербиева. Об этом ТАСС сообщили в команде немецкого спортсмена.

"Адам будет боксировать с Бетербиевым", - сказал собеседник агентства.

Ранее китаец Мэн Фаньлун отказался от боя с россиянином. Поединок планировался на 9 октября в Москве, Бетербиев должен был защищать только титул IBF.

По информации ТАСС, дата боя между Бетербиевым и Дейнесом еще не утверждена и зависит от телевидения, а сам поединок пройдет в России.

В активе Дейнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Бетербиева 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.