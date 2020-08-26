Титов: ночной Гран-при России интересен, но дневная гонка не исчерпала потенциал

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в ночное время - интересная идея, но дневная гонка еще не исчерпала свой потенциал. Такое мнение в интервью ТАСС высказал промоутер российского этапа Алексей Титов.

Гран-при России "Формулы-1" проводится с 2014 года. В этом году российский этап гоночной серии пройдет с 24 по 27 сентября в Сочи.

"Это действительно интересная и необычная идея, все знают, насколько красиво Олимпийский парк выглядит вечером. Вместе с тем у нас еще есть время, чтобы определить, насколько эффективно и экономически выгодно это будет, ведь дневной Гран-при имеет множество преимуществ и еще не исчерпал свой потенциал", - сказал Титов.