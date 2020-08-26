Организаторы Гран-при РФ думают о будущем гонки, учитывая окончание контракта в 2025 году

Гран-при России проводится с 2014 года, контракт на проведение гонки в Сочи рассчитан до 2025 года.

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Сочи уже задумываются о будущем гонки, учитывая, что контракт завершится в 2025 году. Такое мнение в интервью ТАСС высказал промоутер российского этапа Алексей Титов.

"Пять лет пролетят очень быстро, так что будущим нашей гонки занимаемся уже сейчас. Подробностями и промежуточными результатами этой работы обязательно поделимся в свое время", - сказал Титов.

В этом году российский этап гоночной серии пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября.

"Анализ результатов мероприятия - это один из важнейших этапов подготовки к следующему Гран-при. Мы проводим исследование удовлетворенности зрителей, читаем все комментарии в социальных сетях, и именно так нам удается становиться лучше и давать болельщикам то, что они действительно хотят. Так, им очень важно иметь возможность поддерживать на трибунах российских пилотов, и именно поэтому мы всеми силами добивались визита в Сочи серии "Формулы-2", где выступают три соотечественника. Кроме того, мы всегда учитываем пожелания гостей относительно музыкальной программы, наши зрители любят рок и получают его", - добавил собеседник ТАСС.