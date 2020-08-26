Совет директоров московского ФК "Динамо" поставил перед командой три задачи на сезон

После четырех туров Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" идет на пятом месте с семью очками. На счету команды две победы, ничья и поражение. В прошлом туре бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне, уступив в Туле "Арсеналу" со счетом 0:2.

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Анатолий Мартынов/. Совет директоров московского футбольного клуба "Динамо" сформировал перед командой три задачи на сезон-2020/21 - попадание по итогам чемпионата России в еврокубки, выход в финал Кубка России и в групповой этап Лиги Европы. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин.

"Задача на этот сезон четкая - попадание по итогам чемпионата в еврокубковую зону, выход в финал Кубка страны и в группу Лиги Европы, - сказал Степашин. - Все три задачи сформулировал совет директоров, главный тренер Кирилл Новиков и команда прекрасно об этом знают. Начали сезон хорошо, только последний результат в Туле расстроил. Посмотрим, как команда сыграет с "Зенитом", после этого можно давать оценки".

"Динамо" по итогам прошлого сезона заняло шестое место в чемпионате России, что позволило команде попасть во второй квалификационный раунд Лиги Европы после победы "Зенита" в Кубке России.

"Зенит" "напихает", если динамовцы будут играть так же, как в матче с "Арсеналом"

В следующем туре "Динамо" сыграет с "Зенитом" 26 августа. Встреча пройдет на "ВТБ-Арене", начало матча - 20:45 мск. После четырех игр "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 12 очками.

"Зенит" сейчас на ходу, прекрасно укомплектован, это сильнейшая команды нашей страны, - сказал Степашин. - "Динамо" в этом матче надо выложиться на все сто процентов. Если команда будет играть так же, как в матче с "Арсеналом", то, как говорят в футболе, "напихают".

"Зенит" выиграл все четыре матча со старта сезона - у "Ротора" (2:0), "Ростова" (2:0), ЦСКА (2:1) и "Тамбова" (4:1).