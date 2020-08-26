Участники Гран-при Сочи "Формулы-1" получат бесплатные визы для въезда в Россию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о подготовке к российскому этапу "Формулы-1", который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Как сообщила в среду пресс-служба правительства Российской федерации, участники этапа смогут получить бесплатные визы и без препятствий приехать на территорию России.

"Участники российского этапа "Формулы-1" получат бесплатные визы и смогут беспрепятственно въехать на территорию России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба, данный порядок будет действовать с 21 августа по 31 октября. Упрощенный режим распространится на пилотов, почетных гостей, журналистов и организаторов соревнований. Заявки на получение виз подает оргкомитет "Формулы-1", документы будут рассматриваться в приоритетном порядке, добавили в кабмине.

Руководство "Формулы-1" 10 июля подтвердило проведение Гран-при России. В релизе организаторов отмечалось, что этап в Сочи станет первым в нынешнем сезоне, который пройдет в присутствии зрителей. Российский этап - 10-й в календаре, девять предшествующих ему Гран-при проходят без болельщиков. Данное решение было принято после согласования со всеми заинтересованными сторонами - правительством РФ, руководством "Формулы-1" и организаторами этапа. Гран-при России проводится с 2014 года, контракт на проведение гонки в Сочи рассчитан до 2025 года.