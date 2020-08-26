Титов: безопасность участников и зрителей Гран-при России является приоритетом

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что некоторые команды не стремятся лететь в Сочи, опасаясь, по их мнению, небезопасных условий проведения гонки со зрителями. Этап в Сочи станет первым в нынешнем сезоне, который пройдет в присутствии зрителей.

МОСКВА, 26 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Безопасность участников и зрителей Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" является приоритетом - организаторы проработали все моменты, связанные с обеспечением здоровья гостей, и находятся в постоянном контакте с представителями Роспотребнадзора. Об этом в интервью ТАСС рассказал промоутер российского этапа Алексей Титов.

"Не совсем понимаю, как допуск зрителей на трибуны создаст дополнительные риски для команд и их участников. В паддок или пит-лейн из зрителей никто не попадет. В остальном же все коллективы прибудут в относительно свободное от ограничений туристов пространство, ровно как это было на других этапах, - сказал Титов. - Риски пересечения с людьми вне "Формулы-1" очень четко прописаны в регламентах FIA [Международной автомобильной федерации], в том числе запрещающих членам команд покидать свои номера в ходе пребывания на территории отелей".

Гран-при России проводится с 2014 года. В этом году российский этап гоночной серии пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Титов подчеркнул, что для организаторов Гран-при России безопасность зрителей и участников является приоритетом: "Мы тщательно проработали все организационные моменты, связанные с обеспечением здоровья гостей "Сочи-Автодрома", и находимся в постоянном контакте с представителями Роспотребнадзора, чтобы и команды "Формулы-1", и наши болельщики смогли получить только положительные впечатления от гонки в Олимпийском парке".