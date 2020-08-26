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Бокс

Победитель Тайсона британский боксер Уильямс станет соперником Харитонова

Поединок пройдет по правилам бокса 11 сентября

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Британец Дэнни Уильямс станет соперником россиянина Сергея Харитонова по боксерскому поединку в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Уильямс, нокаутировавший Тайсона, будет соперником Харитонова", - сказал собеседник агентства.

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Бой Харитонов - Уильямс пройдет по правилам бокса 11 сентября.

На счету 47-летнего британца 54 победы (41 нокаутом) и 28 поражений. В 2004 году он выиграл у Майка Тайсона нокаутом в четвертом раунде. В следующем бою британец встретился с украинцем Виталием Кличко за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв техническим нокаутом в восьмом раунде.

Поединок может стать дебютным для 40-летнего Харитонова в профессиональном боксе. Российский боец имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В смешанных единоборствах на его счету 31 победа и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.

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