Победитель Тайсона британский боксер Уильямс станет соперником Харитонова

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Британец Дэнни Уильямс станет соперником россиянина Сергея Харитонова по боксерскому поединку в подмосковных Химках. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Бой Харитонов - Уильямс пройдет по правилам бокса 11 сентября.

На счету 47-летнего британца 54 победы (41 нокаутом) и 28 поражений. В 2004 году он выиграл у Майка Тайсона нокаутом в четвертом раунде. В следующем бою британец встретился с украинцем Виталием Кличко за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), проиграв техническим нокаутом в восьмом раунде.

Поединок может стать дебютным для 40-летнего Харитонова в профессиональном боксе. Российский боец имеет контракт с американской организацией смешанных единоборств Bellator. В смешанных единоборствах на его счету 31 победа и 8 поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.