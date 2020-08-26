Футболист "Валенсии" изолирован от команды из-за заражения коронавирусом

ТАСС, 26 августа. Тест на коронавирусную инфекцию одного из футболистов испанского клуба "Валенсия" дал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Имя футболиста не называется. Отмечается, что он проводил предсезонную подготовку вместе с основной командой, а теперь находится дома на самоизоляции. В соответствии с регламентом испанского чемпионата, изолированы те, кто близко контактировал с заболевшим. Команда продолжает работать согласно намеченному плану, не будут отменены товарищеские матчи, запланированные на несколько следующих дней.

За "Валенсию" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев. В июле 2019 года россиянин подписал трехлетний контракт с клубом, за который до этого выступал на правах аренды. Черышев провел за "Валенсию" 58 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей.