Главный тренер "Вест Бромвича" Билич заинтересован в услугах футболиста ЦСКА Влашича

"Хотел бы, чтобы Влашич, который после паузы из-за коронавируса стал даже лучше, был в моей команде. Был бы счастлив купить Николу, но, конечно, за него могут запросить большие деньги. Слышал, что [петербургский] "Зенит" предложил за него серьезные деньги, а также итальянский "Наполи". Когда вы спрашиваете меня, кого бы я хотел привести в команду, это он", - сказал Билич, работавший в московском "Локомотиве" в 2012-2013 годах.

Влашичу 22 года, он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев хорватский полузащитник провел 55 матчей и забил 18 мячей. До перехода в ЦСКА Влашич выступал за английский "Эвертон", у которого москвичи выкупили игрока за €15,7 млн. За сборную Хорватии он провел 11 матчей и забил три гола.