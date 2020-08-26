Поветкин заявил, что не испытывает проблем со здоровьем после боя с Уайтом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Александр Поветкин не испытывает проблем со здоровьем после боя с британцем Диллианом Уайтом. Об этом Поветкин сообщил на пресс-конференции.

В ночь на 23 августа 40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде поединка за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Россиянин в четвертом раунде дважды побывал в нокдауне. Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что до конца года россиянин и британец должны будут провести бой-реванш, однако если стороны не смогут договориться, соперником Поветкина может стать украинец Александр Усик.

"Нормально себя чувствую, все хорошо, - сказал Поветкин. - Вроде со здоровьем все нормально".

Также Поветкин рассказал о своем отношении к действующему чемпиону мира WBC британцу Тайсону Фьюри. "У меня должен быть реванш [с Уайтом], но Фьюри - хороший, сильный боксер, крепкий, - сказал Поветкин. - Может, не такой техничный, как Энтони Джошуа, но он берет другим. Ничего плохого не могу сказать про него".

В активе Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.