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Бокс

Рябинский хочет, чтобы реванш Поветкина и Уайта состоялся в России

В ночь на 23 августа россиянин выиграл у британца нокаутом в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский хочет, чтобы бой-реванш между временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом прошел в России. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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В ночь на 23 августа 40-летний Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Ранее Рябинский сообщил ТАСС, что до конца года россиянин и британец должны будут провести бой-реванш.

"Не вижу особой разницы проводить реванш в России или Великобритании, - сказал Рябинский. - Мне больше хотелось бы в России, потому что у нас давно не было таких мероприятий. Но мы должны в первую очередь следовать интересам нашего боксера. Если у него есть возможность зарабатывать и реализовывать себя, мы должны этим пользоваться".

"Мне не особо принципиально, - добавил Поветкин. - Россия всегда со мной".

В активе Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 - нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.

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Поветкин, Александр ВладимировичБокс
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