Поветкин заявил, что чувствовал себя спокойно в бою с Уайтом

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Александр Поветкин ощущал себя спокойно в поединке с британцем Диллианом Уайтом. Об этом Поветкин рассказал на пресс-конференции.

В ночь на 23 августа 40-летний Поветкин выиграл у Уайта нокаутом в пятом раунде в поединке за титул временного чемпиона мира по версии WBC, который прошел в Великобритании. В четвертом раунде Поветкин дважды оказался в нокдауне. Ранее глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что до конца года россиянин и британец должны будут провести бой-реванш.

"Я вообще был спокоен, как будто бы и не пропускал ничего, - сказал Поветкин. - Может, больше расслабился, наверное, из-за этого провел хорошую комбинацию".

Перед началом боя букмекеры считали фаворитом Уайта. "Честно, вообще не думал о том, что говорили, - сказал россиянин. - Они считают так. Наверное, решили, что я еду в чужую страну, на чужое шоу, поэтому должен проиграть, но я никогда не приезжаю куда-либо за поражением".

В активе Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.