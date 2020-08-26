Рябинский назвал сложной ситуацию с претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ситуация со статусом претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) является сложной, поскольку организаторы поменяли правила. Об этом на пресс-конференции рассказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

В ночь на 23 августа россиянин Александр Поветкин выиграл у британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и завоевал временный титул чемпиона мира WBC, который дает ему право провести бой за пояс чемпиона мира. Им в настоящее время владеет британец Тайсон Фьюри, который планирует провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в декабре. Ранее Рябинский подтвердил, что Поветкин проведет бой-реванш с Уайтом в конце года.

"Реванш [с Уайтом] - это нормальная практика для таких боев, - сказал Рябинский. - Если мы согласились на это, значит, у нас была причина. Что касается WBC - изначально планировалось, что звание обязательного претендента получит любой из победителей [боя Поветкин - Уайт]. Немножко поменялись правила игры, пока с этим не разбирались".

"Эта история с обязательным претендентом очень непростая, она сейчас затянется на год-два. Она более глубокая и сложная, но в двух словах все вот так", - добавил глава "Мира бокса".

В активе 40-летнего Поветкина 39 боев, в которых он одержал 36 побед (25 нокаутом), потерпел два поражения и свел один поединок вничью.