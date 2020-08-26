Доля целевого тестирования РУСАДА в 2019 году выросла почти в 7 раз по сравнению с 2015-м

ТАСС, 26 августа. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с момента возвращения права на проведение самостоятельного забора допинг-тестов значительно увеличило долю целевого тестирования. Как сообщила пресс-служба РУСАДА, в 2019 году доля составляла 70,1% от общего числа взятых допинг-проб против 10,5% в 2015 году.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года лишило РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и возможности самостоятельного допинг-тестирования спортсменов. Право проводить самостоятельный забор допинг-тестов и планировать работу в этом направлении РУСАДА вернуло себе только в июне 2017 года после того, как было реализовано большинство пунктов дорожной карты восстановления прежнего статуса (введение прямого государственного финансирования, смена руководства, набор нового персонала, разработка образовательных программ и т. д.).

Согласно информации, размещенной на сайте РУСАДА, в 2014 году доля целевого тестирования от общего числа допинг-тестов составляла 9,1%, в 2015-м - 10,5%, в 2018-м - 47,4%, в 2019-м - 70,1%.

Сокращение доли "случайного" тестирования и резкое увеличение количества целевых тестов стало следствием тщательной работы, проводимой специалистами по планированию по сбору информации о спортсменах. РУСАДА отказалось от практики массового тестирования атлетов на сборах накануне крупных соревнований ввиду того, что процент выявленных в этот период нарушений априори близок к нулю. Российское антидопинговое агентство приняло решение активно проверять спортсменов во время их непосредственной подготовки к сезону на разных ее стадиях.