{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

РУСАДА с 2017 по 2019 год расследовало 115 случаев нарушений антидопинговых правил

Также с 2017 по 2019 год было выявлено 20 случаев нарушения дисквалифицированными спортсменами условий отстранения
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в период с 2017 по 2019 год провело полное расследование 115 случаев возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

На эту тему
Загорски и Гуррейро стали единственными фигуристами, проверенными РУСАДА после карантина

Согласно информации с официального сайта РУСАДА, в 2017 году было расследовано восемь случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2018-м - 13, в 2019-м - 94. Также с 2017 по 2019 год было выявлено 20 случаев нарушения дисквалифицированными спортсменами условий отстранения.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года лишило РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу после доклада комиссии Ричарда Паунда о многочисленных допинговых нарушениях в российском спорте. РУСАДА смогло возобновить работу по планированию тестирования и расследованиям в июне 2017 года после того, как было реализовано большинство пунктов дорожной карты восстановления своего прежнего статуса (введение прямого государственного финансирования, смена руководства, набор нового персонала, разработка образовательных программ, и т. д.).

Теги
Допинг
Допинг в спорте
Доля целевого тестирования РУСАДА в 2019 году выросла почти в 7 раз по сравнению с 2015-м
Сокращение доли "случайного" тестирования и резкое увеличение количества целевых тестов стало следствием тщательной работы, проводимой специалистами по планированию по сбору информации о спортсменах
Читать полностью