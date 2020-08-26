РУСАДА с 2017 по 2019 год расследовало 115 случаев нарушений антидопинговых правил

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в период с 2017 по 2019 год провело полное расследование 115 случаев возможного нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Согласно информации с официального сайта РУСАДА, в 2017 году было расследовано восемь случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2018-м - 13, в 2019-м - 94. Также с 2017 по 2019 год было выявлено 20 случаев нарушения дисквалифицированными спортсменами условий отстранения.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ноябре 2015 года лишило РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу после доклада комиссии Ричарда Паунда о многочисленных допинговых нарушениях в российском спорте. РУСАДА смогло возобновить работу по планированию тестирования и расследованиям в июне 2017 года после того, как было реализовано большинство пунктов дорожной карты восстановления своего прежнего статуса (введение прямого государственного финансирования, смена руководства, набор нового персонала, разработка образовательных программ, и т. д.).