Третьяков стал лучшим на контрольной тренировке сборной России по скелетону в Павловске

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков показал лучший результат на контрольной тренировке национальной команды России по скелетону, которая в среду завершила очередной этап подготовки на сборе в Павловске (Воронежская область). Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной Денис Алимов.

"Сегодня контрольной тренировкой у нас завершился очередной сбор, который проходил на рельсовой стартовой эстакаде. Так, у мужчин лучший результат был у Александра Третьякова, вторым был Евгений Рукосуев, третьим - Даниил Романов. Не все спортсмены принимали участие в ней, чтобы исключить малейший риск травмы", - сказал Алимов.

"Но никаких выводов делать на основании этих данных не стоит, эта промежуточная информация нужна только тренерам. Сейчас у нас нет лучших и нет худших, все покажут соревнования. А так сбор получился продуктивным, все запланированное было реализовано. Самое главное, мы побегали на рельсовой эстакаде, что является для нас большим плюсом", - добавил тренер.

По словам Алимова, на сборе в Павловске отсутствовал серебряный призер Игр-2018 Никита Трегубов, который по семейным обстоятельствам вынужден был остаться дома и продолжал готовиться к сезону самостоятельно.

35-летний Третьяков, ставший вторым в общем зачете Кубка мира сезона-2019/20, пропустил два первых тренировочных сбора национальной команды. Он тренировался дома под руководством личного тренера Анатолия Челышева, которому в силу возраста из-за жестких санитарных требований, вызванных пандемией коронавируса, было рекомендовано не покидать свой регион.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 пройдет с 27 по 29 ноября в латвийской Сигулде. Чемпионат мира состоится с 5 февраля по 14 февраля 2021 года в американском Лейк-Плэсиде.