Выборы президента Европейских олимпийских комитетов могут пройти в феврале 2021 года

ТАСС, 26 августа. Исполком Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) предложил провести досрочные выборы нового президента организации в феврале 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ЕОК.

Чтобы провести досрочные выборы нового президента, сначала необходимо внести изменения в устав ЕОК, что является прерогативой генеральной ассамблеи организации. Если предложенная поправка ею будет одобрена, досрочные выборы президента могут состояться в конце февраля 2021 года. Ранее представитель отдела коммуникаций и медиа ЕОК Донателла Дель Гаудио сообщила ТАСС, что выборы нового президента должны были пройти осенью 2021 года.

Также исполком ЕОК перенес сроки и место проведения генеральной ассамблеи. Она должна была пройти 30-31 октября в Стамбуле, теперь она состоится 27 ноября в Риме.

Кочиянчич, скончавшийся на 79-м году жизни, занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей.