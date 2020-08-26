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Зимние олимпийские виды спорта

Ближайший сбор национальной команды РФ по скелетону пройдет 3-20 сентября в Парамонове

Предыдущий сбор команды проходил с 7 по 26 августа на рельсовой эстакаде в Павловске

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следующий сбор национальной команды России по скелетону пройдет с 3 по 20 сентября на базе в подмосковном Парамонове. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной Денис Алимов.

"Следующий сбор у нас начнется 3 сентября в Парамонове, где будем тренироваться на ледовой эстакаде до 20 сентября. Должны собраться все, включая того же Никиту Трегубова. Также проведем контрольную тренировку там", - сказал Алимов.

Предыдущий сбор команды проходил с 7 по 26 августа на рельсовой эстакаде в Павловске (Воронежская область). В нем принимали участие большинство ведущих спортсменов, включая олимпийского чемпиона Александра Третьякова, призера Игр-2014 Елену Никитину и победительницу юниорского ЧМ-2017 Юлию Канакину. В Павловск не смог приехать по семейным обстоятельствам только серебряный призер Игр-2018 Трегубов, а также травмированная Рената Хузина.

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Зимние олимпийские виды спорта
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