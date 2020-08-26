В матче Кубка России по футболу из-за сомнительного теста на коронавирус заменили судей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бригада судей во главе с Алексеем Федотовым, назначенная на матч Бетсити - Кубка России по футболу между нижнекамским "Нефтехимиком" и брянским "Динамо", была заменена в день игры из-за сомнительного результата теста на коронавирус у ассистента главного арбитра Павла Долгова. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"У помощника главного арбитра Алексея Федотова Павла Долгова был выявлен сомнительный результат теста на коронавирус", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между "Нефтехимиком" и брянским "Динамо" состоится 26 августа. Начало игры - 18:00 мск. Изначально обслуживать матч должны были главный арбитр Федотов, а также ассистенты Долгов и Андрей Афонин. В день игры РФС в официальном Telegram-канале сообщил об изменении судейской бригады. На встречу в Нижнекамске были назначены главный судья Игорь Захаров, а также ассистенты Наиль Сейфетдинов и Герман Коваленко.

"Нефтехимик" и брянское "Динамо" выступают в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги. После пяти туров команды располагаются на пятой и седьмой позициях, набрав 10 и 9 очков соответственно. Игра в 1/64 финала Кубка России станет для этих клубов первой в розыгрыше турнира сезона-2020/21.