На время российского этапа "Формулы-1" в Сочи будет создан оперативный штаб

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб в Сочи будет создан во время российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Представители городской администрации, которые войдут в оперштаб, будут контролировать санитарное состояние на территории Олимпийского парка и проверять готовность объектов размещения и питания участников, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в среду.

"В оперативный штаб войдут представители администрации города, ответственные за выполнение основных задач на площадке проведения мероприятия с 24 по 27 сентября. За штабом закреплено несколько направлений: содержание санитарного состояния прилегающей территории к Олимпийскому парку, бесперебойное обеспечение транспортной инфраструктуры, работы лифтов и подъемных устройств для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Кроме того, город примет участие в проверке готовности объектов размещения и питания для участников и гостей гонки", - сообщили в пресс-службе.