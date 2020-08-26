На время российского этапа "Формулы-1" в Сочи будет создан оперативный штаб

СОЧИ, 26 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб в Сочи будет создан во время российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Представители городской администрации, которые войдут в оперштаб, будут контролировать санитарное состояние на территории Олимпийского парка и проверять готовность объектов размещения и питания участников, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в среду.
"В оперативный штаб войдут представители администрации города, ответственные за выполнение основных задач на площадке проведения мероприятия с 24 по 27 сентября. За штабом закреплено несколько направлений: содержание санитарного состояния прилегающей территории к Олимпийскому парку, бесперебойное обеспечение транспортной инфраструктуры, работы лифтов и подъемных устройств для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Кроме того, город примет участие в проверке готовности объектов размещения и питания для участников и гостей гонки", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на данном этапе подготовки к соревнованию город в полном объеме выполнил обозначенные в федеральном плане задачи. Организаторы принимают все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Участники и организаторы будут проходить тестирование, а зрители - ежедневную термометрию на входе в парк. В случае выявления повышенной температуры их направят на осмотр в подготовленные медицинские учреждения города.
"В этом году Сочи принимает " Формулу 1" в седьмой раз, и в городе уже есть отработанный алгоритм действий. В 2020 году нам необходимо четко придерживаться санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и обеспечить безопасность здоровья людей. От того, насколько хорошо будет организована работа транспорта и других направлений, зависит имиджевая составляющая проведения всего мероприятия", - привели в пресс-службе слова главы курорта Алексея Копайгородского.
Гран-при России проводится с 2014 года.