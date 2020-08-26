Скелетонистка Хузина перенесла операцию на колене и проходит реабилитацию

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Член сборной России по скелетону Рената Хузина, принимавшая участие в последнем чемпионате мира, перенесла операцию и сейчас проходит реабилитацию под наблюдением врачей. Об этом ТАСС сообщил старший тренер команды Денис Алимов.

На чемпионате мира - 2020, проходившем в конце февраля в немецком Альтенберге, Хузина показала 11-й результат. В 2019 году на чемпионате мира она заняла 19-е место, на ЧМ-2017 - 20-е. На этапах Кубка мира лучшим результатом для спортсменки стало шестое место на февральском этапе в латвийской Сигулде. Там же в Сигулде на юниорском чемпионате мира 2017 года Хузина завоевала серебряную медаль.

"Следующий сбор команды (с 3 по 20 сентября - прим. ТАСС) Рената точно пропустит, - заметил Алимов. - Ей не так давно уже сделали операцию, которая, по предварительной информации, прошла успешно, и сейчас она проходит реабилитацию. Надеемся, что она скоро сможет вернуться в спорт. Но спешить ей не нужно, самое главное, нужно как следует восстановиться и выполнять рекомендации врачей".

По информации ТАСС, у 26-летней Хузиной были прооперированы связки колена.